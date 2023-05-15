С 1 июня пенсионеров ждут новшества: Кому сделают перерасчёт и предоставят новые льготы Пенсионеров ждут новые прибавки и льготы как на федеральном, так и на региональном уровне. Как изменятся порядок начислений и суммы выплат? 14 мая, 23:40 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В начале мая стало известно о новой льготе для пенсионеров. В Социальном фонде России сообщили, что вступил в силу федеральный закон, который наделяет жителей осаждённого Сталинграда статусом ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь на них распространяются те же льготы и меры социальной защиты, которые есть у награждённых знаками "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осаждённого Севастополя".

Новый статус предоставил жителям осаждённого Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату. Её размер сегодня составляет 3896 рублей в месяц. Также они будут получать набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение. Кроме того, у новой категории ветеранов появились право на дополнительное материальное обеспечение — 500 рублей в месяц — и льготы по пенсионному обеспечению, — пояснили в Социальном фонде России.

Кстати, с 1 июня вырастут пенсии у пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата у них вырастет вдвое. Получат прибавку и те, кому сделают перерасчёт за доработанный стаж. Например, в том случае, если человек смог подтвердить получение дополнительного стажа. В этом случае можно сделать перерасчёт и получить прибавку.

К тому же с 1 июня появится больше маршрутов транспорта, которыми смогут воспользоваться льготники. В том числе и для проезда к местам оплачиваемого отдыха.

Что касается дополнительных льгот пенсионерам, то они устанавливаются на уровне регионов. Как правило, пенсионер может оформить субсидию на коммунальные услуги, налоговые льготы на имущество, на земельный участок, на транспортный налог, оформить социальную проездную карту для льготного проезда по городу.

— Северяне получают один раз в два года оплату проезда к месту отдыха и обратно, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, налоговые вычеты. Все изменения касательно региональных льгот пенсионерам рекомендуем отслеживать на местных порталах государственных и муниципальных услуг и на официальных сайтах центров социальной защиты населения, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Марина Антонова.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Стоит отметить, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам проиндексирована пенсия на 4,8%. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена и составляет 123,77 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7567,33 рубля.

С 1 апреля 2023 года социальные пенсии проиндексированы на 3,3%. Эта индексация дополнит ту, что провели в июне прошлого года, когда пенсии увеличили на 10%. Напомним, социальную пенсию получают граждане, у которых не хватает трудового стажа или соответствующего коэффициента для страховой.

— На основании статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата, — объяснила Марина Антонова.

Она добавила, что работающие пенсионеры получают пенсию наравне с неработающими пенсионерами. За исключением того, что не получают индексацию пенсии, которая производится ежегодно в начале года. Им производят корректировку размера выплат, как правило, в августе. Происходит это за счёт отчислений, которые произведены в предыдущем году.

Авторы Нина Важдаева