Шестиклассник в Новой Москве сбежал из дома из-за отказа ехать на дачу
В Новой Москве пропал 13-летний мальчик. Он сбежал из дома, когда узнал, что придётся с семьёй ехать на дачу. Подробности приводит телеграм-канал SHOT.
Конфликт в семье случился 24 мая в Рассказовке. Школьник планировал посвятить свободное время игре за компьютером и прогулкам на улице. Однако мама сказала, что вместо этого мальчика ждёт огород на даче, куда отправится вся семья. Подросток так сильно расстроился, что сбежал из дома. Телефон с собой он не взял, чтобы родители его не нашли. Полиция уже третий день ищет школьника.
Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми.
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