Шестиклассник в Новой Москве сбежал из дома из-за отказа ехать на дачу

Конфликт в семье случился 24 мая в Рассказовке. Школьник планировал посвятить свободное время игре за компьютером и прогулкам на улице. Однако мама сказала, что вместо этого мальчика ждёт огород на даче, куда отправится вся семья. Подросток так сильно расстроился, что сбежал из дома. Телефон с собой он не взял, чтобы родители его не нашли. Полиция уже третий день ищет школьника.