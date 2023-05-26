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26 мая, 13:25

Шестиклассник в Новой Москве сбежал из дома из-за отказа ехать на дачу

В Новой Москве пропал 13-летний мальчик. Он сбежал из дома, когда узнал, что придётся с семьёй ехать на дачу. Подробности приводит телеграм-канал SHOT.

Конфликт в семье случился 24 мая в Рассказовке. Школьник планировал посвятить свободное время игре за компьютером и прогулкам на улице. Однако мама сказала, что вместо этого мальчика ждёт огород на даче, куда отправится вся семья. Подросток так сильно расстроился, что сбежал из дома. Телефон с собой он не взял, чтобы родители его не нашли. Полиция уже третий день ищет школьника.

Найти пропавших детей стало проще

Найти пропавших детей стало проще

Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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