В Кемеровской области вторые сутки ищут двух пропавших сестёр

В посёлке Ленинский Кемеровской области пропали две сестры — двухлетняя Алёна Изотова и четырёхлетняя Ирина Тузова. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные мероприятия по поиску девочек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. В случае если что-то известно о пропавших, полиция просит сообщить об этом по телефону 8(38455) 2-50-33 или 102.

Масштабные поиски двух девочек 2 и 4 лет развёрнуты в Кемеровской области. Видео © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

"Около 14:30 [19 мая] в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в посёлке Ленинский накануне (18 мая. — Прим. Лайфа) около 18:00 во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры", — говорится в сообщении.

В ходе поисков осматриваются дома и заброшенные строения в посёлке, обследуют лесной массив. Общая численность группы нарастает, только к вечеру 19 мая она составила около 200 человек. Приметы Алёны: рост 75–85 сантиметров, худощавое телосложение, лицо круглое, волосы русые, короткие. Она была одета в голубую шапку, куртку, колготки и джинсовый сарафан. Приметы Ирины: рост 100–105 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, русые волосы. В день исчезновения на ней были чёрные колготки, зелёная куртка и голубая шапка. По факту исчезновения двух маленьких девочек возбуждено уголовное дело.

Сегодня во "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза алерт" сообщил, что кроме его сотрудников в поисках участвуют 600 местных жителей, сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета. Ночью работала беспилотная авиация. Общая протяжённость треков исследуемых территорий составляет 298 километров, добавили волонтёры.