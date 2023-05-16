Жаловавшаяся на преследование студентка из Приморья найдена мёртвой в море

Во Владивостоке обнаружили тело 19-летней студентки, которая пропала несколько дней назад. Девушка могла утонуть. Об этом сообщает региональный СК.

"В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена её обувь. Предварительная причина смерти — утопление", — уточнили в ведомстве.

По данным "Рен-ТВ", тело Светланы К. найдено у берега возле посёлка Канал острова Русский. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели студентки. Следствие подчёркивает, что отрабатывались разные версии исчезновения, проводились допросы свидетелей, отсматривались записи с камер наблюдения.