Жаловавшаяся на преследование студентка из Приморья найдена мёртвой в море
В СК сообщили об обнаружении в море тела пропавшей студентки из Владивостока
Обложка © T.me / svodka_25
Во Владивостоке обнаружили тело 19-летней студентки, которая пропала несколько дней назад. Девушка могла утонуть. Об этом сообщает региональный СК.
"В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена её обувь. Предварительная причина смерти — утопление", — уточнили в ведомстве.
По данным "Рен-ТВ", тело Светланы К. найдено у берега возле посёлка Канал острова Русский. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели студентки. Следствие подчёркивает, что отрабатывались разные версии исчезновения, проводились допросы свидетелей, отсматривались записи с камер наблюдения.
Напомним, студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не выходила на связь уже трое суток. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить. Следователи возбудили уголовное дело.