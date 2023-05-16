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16 мая, 12:17

Жаловавшаяся на преследование студентка из Приморья найдена мёртвой в море

В СК сообщили об обнаружении в море тела пропавшей студентки из Владивостока

<p>Обложка © <a href="https://t.me/svodka_25/10647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / svodka_25</a></p>

Обложка © T.me / svodka_25

Во Владивостоке обнаружили тело 19-летней студентки, которая пропала несколько дней назад. Девушка могла утонуть. Об этом сообщает региональный СК.

"В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена её обувь. Предварительная причина смерти утопление", — уточнили в ведомстве.

По данным "Рен-ТВ", тело Светланы К. найдено у берега возле посёлка Канал острова Русский. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели студентки. Следствие подчёркивает, что отрабатывались разные версии исчезновения, проводились допросы свидетелей, отсматривались записи с камер наблюдения.

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Напомним, студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не выходила на связь уже трое суток. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить. Следователи возбудили уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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