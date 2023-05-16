Регион

Уведомления отключены

16 мая, 00:58

Во Владивостоке возбудили дело после пропажи студентки, жаловавшейся на "слежку убийцы"

СК возбудил дело по факту пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 19-летней студентки во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Расследование открыто по статье 105 УК РФ "Убийство". Идёт поиск девушки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

Напомним, студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не выходит на связь уже трое суток. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить.

Обложка ©

T.me / svodka_25

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров