Во Владивостоке возбудили дело после пропажи студентки, жаловавшейся на "слежку убийцы"

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 19-летней студентки во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не выходит на связь уже трое суток. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить.