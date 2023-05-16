Во Владивостоке возбудили дело после пропажи студентки, жаловавшейся на "слежку убийцы"
СК возбудил дело по факту пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 19-летней студентки во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Расследование открыто по статье 105 УК РФ "Убийство". Идёт поиск девушки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не выходит на связь уже трое суток. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить.
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