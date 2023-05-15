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15 мая, 09:44

Студентка загадочно исчезла во Владивостоке после жалоб на "слежку убийцы"

Студентка ДВФУ пропала во Владивостоке после жалоб на слежку

<p>Светлана Куулар. Фото © <a href="https://t.me/svodka_25/10647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / svodka_25</a></p>

Светлана Куулар. Фото © t.me / svodka_25

В Приморском крае пропала 19-летняя студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и не выходит на связь уже трое суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Владивостоку.

О ситуации сообщила в полицию жительница Республики Тыва, сестра пропавшей Светланы Куулар. Она отметила, что девушка находится на учёбе во Владивостоке.

Светлана Куулар. Фото © ПРОО "ПримПоиск"

Светлана Куулар. Фото © ПРОО "ПримПоиск"

Как уточняет местный информационный портал PrimaMedia, первокурсница политеха вышла 12 мая из главного корпуса университета и направилась к остановке. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить. В ходе поисков на набережной ДВФУ нашли чемодан с вещами девушки. Родители уже подтвердили, что они принадлежат дочери. На момент исчезновения она была одета в чёрную толстовку, чёрные штаны и серые кроссовки.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Опрашиваются знакомые. Принимаются все неотложные меры по поиску и обнаружению пропавшей", — сообщили в УМВД.

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Ранее Лайф писал, что пропавшая на Филиппинах россиянка была найдена живой. Напомним, девушка приехала в Манилу, чтобы устроиться на работу в IT-компанию, но после прилёта перестала выходить на связь с родственниками.

Ирина Фальке
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