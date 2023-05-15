Студентка загадочно исчезла во Владивостоке после жалоб на "слежку убийцы"

В Приморском крае пропала 19-летняя студентка первого курса химфака Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и не выходит на связь уже трое суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Владивостоку.

О ситуации сообщила в полицию жительница Республики Тыва, сестра пропавшей Светланы Куулар. Она отметила, что девушка находится на учёбе во Владивостоке.

Светлана Куулар. Фото © ПРОО "ПримПоиск"

Как уточняет местный информационный портал PrimaMedia, первокурсница политеха вышла 12 мая из главного корпуса университета и направилась к остановке. Перед исчезновением она жаловалась, что её преследуют и хотят убить. В ходе поисков на набережной ДВФУ нашли чемодан с вещами девушки. Родители уже подтвердили, что они принадлежат дочери. На момент исчезновения она была одета в чёрную толстовку, чёрные штаны и серые кроссовки.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Опрашиваются знакомые. Принимаются все неотложные меры по поиску и обнаружению пропавшей", — сообщили в УМВД.