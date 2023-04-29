Двух пропавших под Нижним Новгородом девочек нашли дома у соседей
Под Нижним Новгородом две девочки спали у соседей, пока весь посёлок искал их
В Нижегородской области пропавшие утром сёстры семи и пяти лет найдены живыми, они мирно спали у соседей, пока велись их поиски. Об этом сообщили в ТАСС в ГУ МВД России по региону.
"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Скоро они будут переданы законным представителям", — уточнили в ведомстве.
Девочки ушли из дома в Кстовском районе по улице Вишенской около 11 часов утра и пропали, после чего их объявили в розыск. Поиски вели 11 правоохранителей, два кинолога, четыре полицейских патруля и волонтёры.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли пятерых детей, которые ранее пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города.
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