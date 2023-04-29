КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 16:44

Двух пропавших под Нижним Новгородом девочек нашли дома у соседей

Под Нижним Новгородом две девочки спали у соседей, пока весь посёлок искал их

В Нижегородской области пропавшие утром сёстры семи и пяти лет найдены живыми, они мирно спали у соседей, пока велись их поиски. Об этом сообщили в ТАСС в ГУ МВД России по региону.

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Скоро они будут переданы законным представителям", — уточнили в ведомстве.

Девочки ушли из дома в Кстовском районе по улице Вишенской около 11 часов утра и пропали, после чего их объявили в розыск. Поиски вели 11 правоохранителей, два кинолога, четыре полицейских патруля и волонтёры.

Уснувшего в поле трёхлетнего мальчика под Самарой всю ночь охраняла собака

Уснувшего в поле трёхлетнего мальчика под Самарой всю ночь охраняла собака

Ранее сообщалось, что полицейские нашли пятерых детей, которые ранее пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров