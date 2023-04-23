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23 апреля, 08:01
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Уснувшего в поле трёхлетнего мальчика под Самарой всю ночь охраняла собака

В Самарской области пропавший с собакой трёхлетний мальчик найден спящим в поле

<p>Пропавший в Большой Каменке под Самарой мальчик найден живым. Фото © VK / <a href="https://vk.com/podslushano_volgar?w=wall-175412862_90651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Волгарь — Сухая Самарка"</a></p>

Пропавший в Большой Каменке под Самарой мальчик найден живым. Фото © VK / "Волгарь — Сухая Самарка"

В Самарской области полиция нашла живым трёхлетнего мальчика, который накануне ушёл из дома вместе с собакой и пропал. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Ребёнок самостоятельно покинул дом в селе Большая Каменка и отправился на прогулку с питомцем. Около 19:30 семья мальчика обратилась в полицию. К поискам также подключились добровольцы из "Лиза Алерт" и неравнодушные сельчане.

"При изучении материала с видеокамеры видеонаблюдения, установленной на одном из частных домов, сотрудники полиции выяснили, что мальчик ушёл в сторону сельских хозяйственных полей", поделились в МВД.

Малыша разыскивали всю ночь и обнаружили только утром. Он спал в разградительной противопожарной канаве в поле в пяти километрах от своего посёлка. Рядом с ним дежурил его пёс, который не отходил от ребёнка ни на шаг даже при появлении полиции. Правоохранители подчеркнули, что следов противоправных действий в отношении мальчика обнаружено не было.

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Ранее в Екатеринбурге найден живым 13-летний Максим Ершов, который накануне исчез из дома вместе с котом. Его сутки разыскивали добровольцы поискового отряда "Прорыв" и правоохранители.

Татьяна Миссуми
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