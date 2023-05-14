Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

По данным телеграм-канала, с девушкой всё в порядке. Где она была почти неделю и почему не выходила на связь с близкими, пока неизвестно. Ясно только то, что Юлию ждёт серьёзный разговор с матерью, которая подняла на уши всех, кого только смогла, чтобы найти дочь.

Напомним, ранее 23-летняя Юлия Чумак приехала в Манилу, чтобы устроиться на работу в IT-компанию. Однако вскоре после прилёта россиянка перестала выходить на связь с родственниками. Не исключается, что девушка могла попасть в секс-рабство к местному картелю. В компании, в которой, предположительно, должна была работать Чумак, не смогли сказать ничего о её возможном местонахождении. Более того, сотрудники авиакомпании, рейсом которой она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.