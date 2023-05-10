Исчезнувшая на Филиппинах россиянка могла попасть в секс-рабство к преступному картелю

В Маниле — столице Филиппин — 6 мая пропала россиянка Юлия Чумак, приехавшая на остров ради должности frontend-разработчика в компании Metrocity Ai. Как пишет Mash, некоторое время после прилёта 23-летняя девушка переписывалась с мамой, после чего перестала ей отвечать.

Взволнованные родственники попросили россиян на месте съездить в офис компании и узнать, не видели ли они пропавшую, однако там лишь пожали плечами. Более того, сотрудники авиакомпании Gulf Air, рейсом которого она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.

В российском консульстве также ничем не помогли, заявив, что девушку мог местный картель взять в сексуальное рабство. Правозащитник Иван Мельников попросил директора консульского департамента МИД РФ провести проверку по факту исчезновения девушки.