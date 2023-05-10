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10 мая, 17:59

Исчезнувшая на Филиппинах россиянка могла попасть в секс-рабство к преступному картелю

Россиянка улетела на Филиппины работать программистом и бесследно пропала

<p>Пропавшая на Филиппинах Юлия Чумак. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пропавшая на Филиппинах Юлия Чумак. Обложка © Mash

В Маниле — столице Филиппин — 6 мая пропала россиянка Юлия Чумак, приехавшая на остров ради должности frontend-разработчика в компании Metrocity Ai. Как пишет Mash, некоторое время после прилёта 23-летняя девушка переписывалась с мамой, после чего перестала ей отвечать.

Взволнованные родственники попросили россиян на месте съездить в офис компании и узнать, не видели ли они пропавшую, однако там лишь пожали плечами. Более того, сотрудники авиакомпании Gulf Air, рейсом которого она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.

В российском консульстве также ничем не помогли, заявив, что девушку мог местный картель взять в сексуальное рабство. Правозащитник Иван Мельников попросил директора консульского департамента МИД РФ провести проверку по факту исчезновения девушки.

В Новочебоксарске 16 лет искали мужчину, который всё это время был на работе

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Лайф писал, что в селе Воскеат Армавирской области Армении нашли разыскиваемую в России девушку. С 1 апреля её искала полиция Республики Алтай.

Матвей Константинов
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