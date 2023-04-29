Пропавшую без вести в России девушку обнаружили в армянском селе
Полиция Армении нашла 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести
В Армении сотрудники полиции обнаружили в одном из сёл страны 18-летнюю девушку, которую в России считали пропавшей без вести. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Оперативники Вагаршапатского отдела полиции обнаружили в одном из домов села Воскеат Армавирской области и препроводили в отделение 18-летнюю гражданку Российской Федерации Карину Л.", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, она с 1 апреля разыскивалась правоохранителями Республики Алтай. В полиции также заявили, что об обнаружении девушки уведомили инициатора розыска.
Ранее Лайф писал, что в Непале нашли пропавшего после "нападения" носорога россиянина. О том, что он вышел на связь, сообщили его родители, а посольство затем уведомило полицию, что тревога ложная.