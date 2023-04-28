В Непале нашли пропавшего после "нападения" носорога россиянина
В Непале нашли потерявшегося после видео с носорогом туриста из Мурманска
Пропавший после "нападения" носорога российский турист. Обложка © t.me / SHOT
Пропавший в Непале россиянин найден живым и невредимым. Никакого столкновения с носорогом, о котором сообщалось ранее, не было. Об этом рассказал пресс-секретарь Посольства РФ Александр Ивашёв.
"Инцидента не было, связь с родственниками восстановлена. Были проблемы с тем, чтобы выйти с ним на связь, но никакого столкновения с носорогом не было, он жив невредим. Он прислал своим друзьям это видео, после перестал выходить на связь", — приводит слова пресс-секретаря РБК.
Ивашёв добавил, что остаётся только догадываться, зачем мужчина так поступил. По словам пресс-секретаря, о том, что россиянин вышел на связь, сообщили его родители, а посольство затем уведомило полицию, что тревога ложная.
Напомним, ранее сообщалось, что 42-летний турист из Мурманска снял на видео несущегося на него носорога на отдыхе в Непале и бесследно исчез. Утверждалось, что друзья Дениса уже обратились в российское консульство с просьбой о помощи.