В Непале нашли пропавшего после "нападения" носорога россиянина

Пропавший в Непале россиянин найден живым и невредимым. Никакого столкновения с носорогом, о котором сообщалось ранее, не было. Об этом рассказал пресс-секретарь Посольства РФ Александр Ивашёв.

"Инцидента не было, связь с родственниками восстановлена. Были проблемы с тем, чтобы выйти с ним на связь, но никакого столкновения с носорогом не было, он жив невредим. Он прислал своим друзьям это видео, после перестал выходить на связь", — приводит слова пресс-секретаря РБК.

Ивашёв добавил, что остаётся только догадываться, зачем мужчина так поступил. По словам пресс-секретаря, о том, что россиянин вышел на связь, сообщили его родители, а посольство затем уведомило полицию, что тревога ложная.