КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 08:48

Россиянин снял на видео несущегося на него носорога на отдыхе в Непале и бесследно исчез

В Непале после атаки носорога пропал 42-летний турист из Мурманска

<p>Пропавший в Непале россиянин. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавший в Непале россиянин. Фото © t.me / SHOT

В Непале 42-летний россиянин перестал выходить на связь после того, как на него напал носорог. Мужчина успел переслать друзьям страшное видео атаки животного, а затем бесследно исчез, сообщает SHOT.

В Непале 42-летний россиянин перестал выходить на связь после того, как на него напал носорог. Видео © t.me / SHOT

10 апреля житель Мурманска Денис прилетел на отдых в Катманду. Он отправился в Покхару и остановился в местном хостеле Pokhara Youth Hostel. Сегодняшним утром мужчина и ещё несколько туристов пошли в поход в национальный парк Читван, где обитают носороги. Одно из животных было настроено не слишком гостеприимно. Оно бросилось на незваных гостей, которые попытались укрыться за деревьями.

Друзья Дениса уже обратились в российское консульство. Местные спасатели начали поиски россиянина, но пока данных о его местонахождении нет.

Россиянин пропал без вести во время купания на Бали

Россиянин пропал без вести во время купания на Бали

Ранее сообщалось, что пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге.

Татьяна Миссуми
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