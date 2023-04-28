Россиянин снял на видео несущегося на него носорога на отдыхе в Непале и бесследно исчез
В Непале после атаки носорога пропал 42-летний турист из Мурманска
Пропавший в Непале россиянин. Фото © t.me / SHOT
В Непале 42-летний россиянин перестал выходить на связь после того, как на него напал носорог. Мужчина успел переслать друзьям страшное видео атаки животного, а затем бесследно исчез, сообщает SHOT.
В Непале 42-летний россиянин перестал выходить на связь после того, как на него напал носорог. Видео © t.me / SHOT
10 апреля житель Мурманска Денис прилетел на отдых в Катманду. Он отправился в Покхару и остановился в местном хостеле Pokhara Youth Hostel. Сегодняшним утром мужчина и ещё несколько туристов пошли в поход в национальный парк Читван, где обитают носороги. Одно из животных было настроено не слишком гостеприимно. Оно бросилось на незваных гостей, которые попытались укрыться за деревьями.
Друзья Дениса уже обратились в российское консульство. Местные спасатели начали поиски россиянина, но пока данных о его местонахождении нет.
Ранее сообщалось, что пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге.