Россиянин пропал без вести во время купания на Бали
Россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали. Об этом пишет индонезийская газета Kompas со ссылкой на местную спасательную службу.
Пропавшего гражданина РФ и двух других людей накануне накрыло волной. В результате двое спаслись, а россиянин пропал. По информации спасателей, была проведена поисковая операция, временно прекращённая из-за наступления тёмного времени суток. Сегодня спасательная операция была возобновлена, однако результатов она пока не принесла.
Ранее сообщалось, что на улицах Бали появились предупреждения для российских туристов. Местные власти разместили в разных районах острова билборды с надписями на русском и английском языках о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к местному законодательству.
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