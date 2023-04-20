КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 07:25

Россиянин пропал без вести во время купания на Бали

Россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали. Об этом пишет индонезийская газета Kompas со ссылкой на местную спасательную службу.

Пропавшего гражданина РФ и двух других людей накануне накрыло волной. В результате двое спаслись, а россиянин пропал. По информации спасателей, была проведена поисковая операция, временно прекращённая из-за наступления тёмного времени суток. Сегодня спасательная операция была возобновлена, однако результатов она пока не принесла.

Двух россиян пожизненно внесли в чёрный список и выдворили с Бали за употребление наркотиков

Двух россиян пожизненно внесли в чёрный список и выдворили с Бали за употребление наркотиков

Ранее сообщалось, что на улицах Бали появились предупреждения для российских туристов. Местные власти разместили в разных районах острова билборды с надписями на русском и английском языках о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к местному законодательству.

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Unsplash

Иван Косицын
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