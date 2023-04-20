Россиянин пропал без вести во время купания на Бали

Россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали. Об этом пишет индонезийская газета Kompas со ссылкой на местную спасательную службу.

Пропавшего гражданина РФ и двух других людей накануне накрыло волной. В результате двое спаслись, а россиянин пропал. По информации спасателей, была проведена поисковая операция, временно прекращённая из-за наступления тёмного времени суток. Сегодня спасательная операция была возобновлена, однако результатов она пока не принесла.