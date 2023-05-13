Мать пропавшей на Филиппинах россиянки получила странное сообщение
Пропавшая на Филиппинах Юлия Чумак. Обложка © Telegram / Mash
История пропавшей на Филиппинах россиянки Юлии Чумак обрастает новыми загадочными деталями. Об одной из них рассказал правозащитник Никита Сорокин, помогающий семье девушки.
По его словам, через несколько дней после исчезновения Юлии её мать получила сообщение с неизвестного номера якобы от имени дочери. В послании говорилось, что с ней якобы всё хорошо. Однако мать девушки считает, что сообщение ей писала явно не дочка, а кто-то другой.
"Возможно, писала не она, а возможно, и она. Разбираемся. Тем не менее прошло ещё не очень много времени, поэтому мы надеемся найти Юлю живой и здоровой, из-за чего и продолжаем активные поиски", — приводит сайт kp.ru слова правозащитника.
Напомним, ранее 23-летняя Юлия Чумак приехала в Манилу, чтобы устроиться на работу в IT-компанию. Однако вскоре после прилёта россиянка перестала выходить на связь с родственниками. Не исключается, что девушка могла попасть в секс-рабство к местному картелю. В компании, в которой, предположительно, должна была работать Чумак, не смогли сказать ничего о её возможном местонахождении. Более того, сотрудники авиакомпании, рейсом которой она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.