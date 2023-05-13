Мать пропавшей на Филиппинах россиянки получила странное сообщение

История пропавшей на Филиппинах россиянки Юлии Чумак обрастает новыми загадочными деталями. Об одной из них рассказал правозащитник Никита Сорокин, помогающий семье девушки.

По его словам, через несколько дней после исчезновения Юлии её мать получила сообщение с неизвестного номера якобы от имени дочери. В послании говорилось, что с ней якобы всё хорошо. Однако мать девушки считает, что сообщение ей писала явно не дочка, а кто-то другой.

"Возможно, писала не она, а возможно, и она. Разбираемся. Тем не менее прошло ещё не очень много времени, поэтому мы надеемся найти Юлю живой и здоровой, из-за чего и продолжаем активные поиски", — приводит сайт kp.ru слова правозащитника.