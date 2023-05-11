Посольство в Маниле выясняет детали исчезновения россиянки, которая могла попасть в секс-рабство

В дипмиссии добавили, что попросили мать девушки предоставить дополнительные сведения о поездке дочери. По результатам дипломаты направили обращения в уполномоченные ведомства Филиппин. Также в посольстве рекомендовали женщине подать заявление в правоохранительные органы РФ, чтобы объявить девушку в розыск по линии Интерпола.

Напомним, ранее 23-летняя Юлия Чумак приехала в Манилу, чтобы устроиться на работу в IT-компанию. Однако вскоре после прилёта россиянка перестала выходить на связь с родственниками. Не исключается, что девушка могла попасть в секс-рабство к местному картелю. В компании, в которой, предположительно, должна была работать Чумак, не смогли сказать ничего о её возможном местонахождении. Более того, сотрудники авиакомпании, рейсом которой она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.