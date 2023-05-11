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11 мая, 05:19

Посольство в Маниле выясняет детали исчезновения россиянки, которая могла попасть в секс-рабство

Посольство РФ выясняет обстоятельства исчезновения россиянки на Филиппинах

<p>Пропавшая на Филиппинах Юлия Чумак. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пропавшая на Филиппинах Юлия Чумак. Обложка © Mash

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства, связанные с обращением матери пропавшей россиянки Юлии Чумак. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением", — цитирует представителя посольства РИА "Новости".

В дипмиссии добавили, что попросили мать девушки предоставить дополнительные сведения о поездке дочери. По результатам дипломаты направили обращения в уполномоченные ведомства Филиппин. Также в посольстве рекомендовали женщине подать заявление в правоохранительные органы РФ, чтобы объявить девушку в розыск по линии Интерпола.

Пропавшую без вести в России девушку обнаружили в армянском селе

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Напомним, ранее 23-летняя Юлия Чумак приехала в Манилу, чтобы устроиться на работу в IT-компанию. Однако вскоре после прилёта россиянка перестала выходить на связь с родственниками. Не исключается, что девушка могла попасть в секс-рабство к местному картелю. В компании, в которой, предположительно, должна была работать Чумак, не смогли сказать ничего о её возможном местонахождении. Более того, сотрудники авиакомпании, рейсом которой она прилетела из Стамбула, не нашли её в базе данных, будто Юлии в самолёте и не было.

Никита Никонов
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