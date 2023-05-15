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15 мая, 14:18

"С одного горя на другое": Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора не смогла пережить трагедию

Бабушка убитого на Кубани аниматора умерла через два дня после похорон внучки

<p>Убитая девушка-аниматор Татьяна М. Обложка © Личная страница в соцсети</p>

Убитая девушка-аниматор Татьяна М. Обложка © Личная страница в соцсети

Бабушка убитой в Краснодарском крае девушки-аниматора Татьяны М. скончалась спустя два дня после похорон внучки. Об этом рассказала мама девушки в группе, созданной после пропажи Тани и её коллеги Кирилла Ч., пишет kp.ru.

"Да, мама умерла 11 мая, похоронила 13-го. С одного горя переключилась на другое. После похорон уснула, проснулась, думала — дурной сон приснился. Нет. Может, я рано проснулась? Нет", — написала Надежда Плешкова.

Женщина призвала беречь близких и любить родных, пока они живы.

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Напомним, 28 апреля двое аниматоров пропали без вести на дороге в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл и 19-летняя Таня ехали на автомобиле, но в какой-то момент пробили колесо. Им предложили помощь несколько парней, однако после этого аниматоров никто не видел. При этом с их карт стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами. Было снято почти 200 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, позже были найдены тела убитых, а также сожжённая машина.

Никита Никонов
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