Найдено тело второго убитого на Кубани аниматора

Задержанные в совершении убийства аниматоров в Краснодарском крае сознались в преступлении. Они показали, где находится тело второго убитого. Кадры с места и видео допроса публикует СК РФ.

Следственный комитет РФ раскрыл подробности убийства аниматоров на Кубани. Видео © Telegram / Следком

"По подозрению в убийстве из корыстных побуждений задержаны ранее судимые трое мужчин. Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям в короткий срок были установлены личности подозреваемых и приняты меры к их задержанию на территории города Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов", — уточнили в ведомстве.

На допросе задержанные признались в убийстве и показали место преступления, где ограбили и убили жертв. В ходе проведения следственных действий было обнаружено тело мужчины. Как уточнили в СК, следователи направят в суд ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу.