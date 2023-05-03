Найдено тело второго убитого на Кубани аниматора
СК раскрыл подробности убийства аниматоров на Кубани
Задержанные в совершении убийства аниматоров в Краснодарском крае сознались в преступлении. Они показали, где находится тело второго убитого. Кадры с места и видео допроса публикует СК РФ.
Следственный комитет РФ раскрыл подробности убийства аниматоров на Кубани. Видео © Telegram / Следком
"По подозрению в убийстве из корыстных побуждений задержаны ранее судимые трое мужчин. Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям в короткий срок были установлены личности подозреваемых и приняты меры к их задержанию на территории города Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов", — уточнили в ведомстве.
На допросе задержанные признались в убийстве и показали место преступления, где ограбили и убили жертв. В ходе проведения следственных действий было обнаружено тело мужчины. Как уточнили в СК, следователи направят в суд ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу.
Как уже рассказывал Лайф, 28 апреля двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл и 19-летняя Таня ехали на авто марки Hyundai Grandeur, но в какой-то момент пробили колесо. Им предложили помощь несколько парней, однако после этого аниматоров никто не видел. При этом с их карт стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами. Было снято почти 200 тысяч рублей. К слову, машину убитых задержанные сожгли.
Telegram / Следком