В Краснодарском крае найдена сгоревшей машина пропавших аниматоров

На кадрах видно, что автомобиль полностью выгорел. В надзорном ведомстве уточнили, что транспортное средство нашли в лесополосе Брюховецкого района. Местонахождение 37-летнего Кирилла и 19-летней Татьяны всё ещё не известно. Поиски мужчины и девушки идут уже четверо суток.

Как ранее писал Лайф, двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае. Известно, что они передвигались на автомобиле Hyundai Grandeur белого цвета, но попали в яму и пробили колесо. Тогда к ним подошли несколько парней и якобы предложили помощь, после этого аниматоров никто не видел. При этом с карт пропавших стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами, в общей сложности было снято 190 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.