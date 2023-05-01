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30 апреля, 22:30

В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах пропали двое аниматоров

СК возбудил дело после бесследной пропажи аниматоров в Краснодарском крае

<p>Пропавшие аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kubansledcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Краснодарскому краю</a> </p>

Пропавшие аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

Двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае. Они направлялись с работы на машине и попали в яму на трассе. Им вызвались помочь неизвестные, после чего мужчина и девушка бесследно исчезли. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Известно, что 37-летний Кирилл Ч. и 19-летняя Татьяна М. вечером 28 апреля пропали в станице Березанской. Они передвигались на автомобиле Hyundai Grandeur белого цвета, но попали в яму и пробили колесо. Тогда к ним подошли несколько парней и якобы предложили помощь, после чего аниматор отправился с ними за запаской на ближайшую заправку. С того времени мужчину и девушку никто не видел.

Их машину зафиксировали видеокамеры у банкоматов в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской. С карт было снято 190 тысяч рублей, а телефоны пропавших утром оказались недоступны.

По факту пропажи аниматоров Следственным комитетом по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Ведомство уточнило, что мужчина был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, тёмно-серые джинсы, серые кроссовки. Его также можно узнать по карим глазам, рыжим волосам и короткой стрижке. Он обладает худощавым телосложением. В чём была одета женщина, неизвестно. Опознавательные приметы: худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

За поиск пропавших взялись следователи территориального следственного отдела совместно со следователем-криминалистом отдела криминалистики краевого управления СКР при оперативной поддержке Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Анатолий Симоненко
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