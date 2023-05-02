Тело пропавшей девушки-аниматора найдено на Кубани

Найдено тело 19-летней Татьяны М., которая вместе с коллегой-аниматором Кириллом Ч. пропала несколько дней назад. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

Как она погибла — неизвестно. Также не сообщается, где именно было найдено её тело. Поиски её коллеги продолжаются.

Напомним, двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае 28 апреля. 37-летний Кирилл Ч. и 19-летняя Татьяна М. двигались на автомобиле Hyundai Grandeur белого цвета, но попали в яму и пробили колесо. Тогда к ним подошли несколько парней и якобы предложили помощь, после этого аниматоров никто не видел. При этом с карт пропавших стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами, в общей сложности было снято 190 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.