КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 19:09

Тело пропавшей девушки-аниматора найдено на Кубани

"Рен-ТВ": На Кубани найдено тело пропавшей девушки-аниматора

<p>Тело пропавшей Татьяны М. было найдено сегодня. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kubansledcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Краснодарскому краю</a></p>

Тело пропавшей Татьяны М. было найдено сегодня. Обложка © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

Найдено тело 19-летней Татьяны М., которая вместе с коллегой-аниматором Кириллом Ч. пропала несколько дней назад. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

Как она погибла — неизвестно. Также не сообщается, где именно было найдено её тело. Поиски её коллеги продолжаются.

В Краснодарском крае найдена сгоревшей машина пропавших аниматоров

В Краснодарском крае найдена сгоревшей машина пропавших аниматоров

Напомним, двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае 28 апреля. 37-летний Кирилл Ч. и 19-летняя Татьяна М. двигались на автомобиле Hyundai Grandeur белого цвета, но попали в яму и пробили колесо. Тогда к ним подошли несколько парней и якобы предложили помощь, после этого аниматоров никто не видел. При этом с карт пропавших стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами, в общей сложности было снято 190 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Оксана Попова
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