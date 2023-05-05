Новая "банда GTA" провалила охоту на москвича и пыталась обмануть полицию байками о рехабе

В Дагестане группа людей представилась сотрудниками "спецотдела" и чуть не отобрала машину у москвича, заявив, что его авто находится в розыске. Подробности истории и кадры с видеорегистратора публикует SHOT.

В Дагестане группа мужчин представилась сотрудниками "спецотдела" и чуть не украла авто прямо на дороге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, странный диалог между дагестанцами и жителем столицы произошёл прямо на дороге под Махачкалой. Четверо ребят на ВАЗ-2112 нагло тормознули москвича, заявили, что являются представителями какого-то специального отдела, и потребовали пустить их "сотрудника" в салон.

"Спецотдел, брат, у тебя машина в розыске. Как не может быть? Ориентировка на неё", — уверенно говорит на кадрах самый "главный" из них.

Москвич сразу почувствовал неладное, не стал соглашаться и в ответ предложил направиться в ближайший отдел ГИБДД, чтобы там всё уточнить. Это главарю, который рассчитывал на большую сговорчивость, не особо понравилось. В итоге москвич не стал слушать "разводилу" и уехал.

Водитель обо всём сообщил в полицию, после чего четверых членов новой "банды GTA" оперативно отыскали благодаря кадрам с видеорегистратора. Кстати, правоохранителям злоумышленники представились уже сотрудниками рехаба и рассказали новую сказку, что их якобы наняла мать мужчины и попросила доставить сына в лечебницу.