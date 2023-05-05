Новая "банда GTA" провалила охоту на москвича и пыталась обмануть полицию байками о рехабе
В Дагестане мужчины представились "спецотделом" и чуть не украли авто на дороге
В Дагестане группа людей представилась сотрудниками "спецотдела" и чуть не отобрала машину у москвича, заявив, что его авто находится в розыске. Подробности истории и кадры с видеорегистратора публикует SHOT.
В Дагестане группа мужчин представилась сотрудниками "спецотдела" и чуть не украла авто прямо на дороге. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, странный диалог между дагестанцами и жителем столицы произошёл прямо на дороге под Махачкалой. Четверо ребят на ВАЗ-2112 нагло тормознули москвича, заявили, что являются представителями какого-то специального отдела, и потребовали пустить их "сотрудника" в салон.
"Спецотдел, брат, у тебя машина в розыске. Как не может быть? Ориентировка на неё", — уверенно говорит на кадрах самый "главный" из них.
Москвич сразу почувствовал неладное, не стал соглашаться и в ответ предложил направиться в ближайший отдел ГИБДД, чтобы там всё уточнить. Это главарю, который рассчитывал на большую сговорчивость, не особо понравилось. В итоге москвич не стал слушать "разводилу" и уехал.
Водитель обо всём сообщил в полицию, после чего четверых членов новой "банды GTA" оперативно отыскали благодаря кадрам с видеорегистратора. Кстати, правоохранителям злоумышленники представились уже сотрудниками рехаба и рассказали новую сказку, что их якобы наняла мать мужчины и попросила доставить сына в лечебницу.
А 28 апреля двое аниматоров пропали без вести после происшествия на дороге в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл и 19-летняя Таня ехали на авто марки Hyundai Grandeur, но в какой-то момент пробили колесо. Им предложили помощь несколько парней, однако после этого аниматоров никто не видел. При этом с их карт стали списываться крупные суммы. Следователи нашли сгоревший автомобиль Кирилла и Тани и задержали убийц.
Telegram / SHOT