Москвичка пропала после свидания с незнакомцем из "Тиндера"

Девушка пропала в Москве после свидания с незнакомцем из "Тиндера". Уже три дня она не появляется в Сети и не выходит на связь с друзьями и родными. Они уже обратились в полицию, но пока поиски не дали результатов, пишет SHOT.

13 мая Кадрия Афзалова пришла с подругой и её сыном в ресторан "Бор". Там они видели девушку в последний раз — Кадрия рассказала, что дальше у неё запланировано свидание с парнем из приложения знакомств.

Подруга с сыном ушли, а Кадрия осталась ждать молодого человека. С тех пор о её судьбе ничего не известно: она не появляется в Сети, дозвониться до неё также не получается. На свидание она пришла в белом спортивном костюме, куртке цвета хаки и бело-розовых кроссовках.