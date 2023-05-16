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16 мая, 12:46

Москвичка пропала после свидания с незнакомцем из "Тиндера"

SHOT: Москвичка Афзалова пропала после свидания с парнем из Tinder

<p>Пропавшая Кадрия Афзалова была в белом спортивном костюме, куртке цвета хаки и бело-розовых кроссовках. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшая Кадрия Афзалова была в белом спортивном костюме, куртке цвета хаки и бело-розовых кроссовках. Фото © SHOT

Девушка пропала в Москве после свидания с незнакомцем из "Тиндера". Уже три дня она не появляется в Сети и не выходит на связь с друзьями и родными. Они уже обратились в полицию, но пока поиски не дали результатов, пишет SHOT.

13 мая Кадрия Афзалова пришла с подругой и её сыном в ресторан "Бор". Там они видели девушку в последний раз — Кадрия рассказала, что дальше у неё запланировано свидание с парнем из приложения знакомств.

Подруга с сыном ушли, а Кадрия осталась ждать молодого человека. С тех пор о её судьбе ничего не известно: она не появляется в Сети, дозвониться до неё также не получается. На свидание она пришла в белом спортивном костюме, куртке цвета хаки и бело-розовых кроссовках.

"Детокс от свиданий": Психолог объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России

"Детокс от свиданий": Психолог объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске сотрудник автомойки решил впечатлить девушку и как в известном клипе группы "Звери" на песню "До скорой встречи" угнал автомобиль.

Марина Калегина
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