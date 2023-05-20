Пропавшие в Кемеровской области две маленькие девочки найдены живыми
Маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский Кемеровской области, нашли живыми. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза алерт" во "ВКонтакте".
Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. В них участвовало несколько сотен человек.
В СК РФ возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочек. Предварительно установлено, что они воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют алкоголем. Сейчас с найденными девочками работают следователи.
Ранее спасатели объяснили, как не потеряться в лесу и что взять с собой. Так, специалисты советуют ознакомиться с картой местности, особенно если в этот лес вы идёте впервые. Также о прогулке стоит сообщить родственникам или соседям.
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