5 моделей Victoria's Secret, которых потрепала жизнь, и теперь от былой красоты ничего не осталось
Всемирно известный бренд нижнего белья рекламировали только лучшие манекенщицы, но время не щадит даже "ангелов". Показываем, какими стали в 2023 году модели, кто выглядит уже не так сексуально
Моделей Victoria's Secret официально называли "ангелами": в этот список могли попасть только лучшие представительницы профессии. Тем тяжелее фанатам бренда было осознавать, что их любимицы — обычные люди. А это происходило всякий раз, когда их внешность переставала быть идеальной. Вот несколько примеров, какими стали модели в 2023 году.
"Ангел" Victoria's Secret Линда Евангелиста
Как сегодня выглядит "ангел" Victoria's Secret Линда Евангелиста. Фото © kinopoisk.ru, © Getty Images / GC Images / Ray Tamarra
Несколько лет назад одна из самых известных супермоделей 1990-х исчезла из медийного поля. В 2021 году стало известно, что всему виной неудачная процедура по коррекции фигуры и избавлению от лишнего жира. У Линды развилось редкое осложнение — парадоксальная жировая гиперплазия. Вместо того чтобы худеть, она стала набирать вес.
Евангелиста призналась, что сначала ей было тяжело смотреть на себя в зеркало. Она боялась встретить на улице знакомых, но больше не хочет прятаться и стыдиться. Сегодня супермодель делится своим горьким опытом, чтобы помочь другим научиться принимать и любить себя.
"Ангел" Victoria's Secret Тайра Бэнкс
Что стало с Тайрой Бэнкс. Фото © Getty Images / Ron Galella Collection / Ron Galella, кадр из видео © Euronews.com
Тайра Бэнкс прославилась благодаря проекту "Топ-модель по-американски", но её тело уже давно не соответствует пресловутому стандарту 90–60–90. На протяжении более чем десяти лет Тайра говорила, что ей всё сложнее бороться с тягой к сладкому. Стоило Бэнкс увидеть мороженое, как её рука тут же тянулась к нему, признавалась модель.
Позже Тайра вернула свою прежнюю форму, но потом опять поправилась на 13 килограммов. Однако сегодня она не собирается истязать себя диетами и тренировками. Нужно ценить себя, невзирая на возраст, внешние данные и чужое мнение, считает бывший "ангел".
"Ангел" Victoria's Secret Адриана Лима
Как сегодня выглядит "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима. Фото © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images, кадр из видео © YouTube / Cebridades Fan Club
Когда 41-летняя модель появилась на шоу Qatar Fashion United прошлой зимой, она поразила всех своим белоснежным нарядом. А ещё изменениями во внешности, которые многим поклонникам манекенщицы пришлись не по вкусу. Всё говорило о том, что Лима набрала вес, но стоит учесть, что она вернулась к работе всего через четыре месяца после родов.
Когда Адриана забеременела в третий раз, многие подумали, что она оставит карьеру, но "ангел" вернулась на подиум. У неё две дочери — 13-летняя Валентина и 10-летняя Сиенна — и сын Сайан, который появился на свет в августе прошлого года.
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин
Как в 2023 году изменилась модель Барбара Палвин. Фото © Getty Images / WWD / Penske Media / Giovanni Giannoni, © Getty Images / Taylor Hill
Модельная карьера венгерки Барбары Палвин началась в 2010 году. Она принимала участие в показах Prada, Vivienne Westwood и Chanel, снималась для Vogue. В список "ангелов" девушка попала в 2019 году — во многом благодаря своей идеальной фигуре. Однако в последнее время её внешность изменилась: Барбара заметно прибавила в весе.
Тем не менее девушка продолжает работать в модельном бизнесе и получать высокие гонорары. Она доказывает, что красота — это не только идеальные параметры тела, но и уверенность в себе и своей привлекательности.
"Ангел" Victoria's Secret Крисси Тиган
В кого превратилась "ангел" Victoria's Secret Крисси Тайген. Фото © ТАСС / Future-Image/ ZUMAPRESS, © ТАСС / Zuma / Kay Blake
Телеведущая и модель Крисси Тиган не раз входила в рейтинги самых сексуальных женщин мира. Но поток комплиментов иссяк, когда она стала мамой. Изменения в фигуре "ангела" заметили все, и это стало для девушки ударом.
Крисси комплексовала из-за новой внешности и постоянно жаловалась мужу, что не нравится себе. Стресс вызывал тягу к сладкому, а оно только ухудшало ситуацию. Однажды модель сфотографировали в купальнике и нашли у неё целлюлит. Но сейчас, в 2023 году, такие моменты уже не вызывают у Крисси Тиган бурю эмоций — она сама спокойно выкладывает свои "неидеальные" снимки в Сеть.
kinopoisk.ru, © Getty Images / GC Images / Ray Tamarra