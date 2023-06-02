"График любви": Как с помощью нумерологии рассчитать, когда будет ваша свадьба

Техникой в своём тикток-аккаунте поделилась нумеролог olga_sova_21. Называется "График любви", его главный плюс — он максимально понятно визуально показывает, когда именно ждать предполагаемой любви или свадьбы. Рассказываем, что делать. Для того чтобы построить график, сначала нужно взять свою дату рождения и перемножить первые четыре цифры (день и месяц) на последние (год). Например, вы родились 13.03.1998 . Тогда нам нужно умножить 1303 на 1998 . Получится число 2 603 394 . Его запомнили, теперь рисуем такой же график, как на иллюстрации ниже.

Расставленные цифры помогут создать график по годам вашей жизни. Кадр из видео © TikTok / olga_sova_21

На оси Y расставляем отметки от 1 до 9. На оси X рисуем столько чёрточек, сколько цифр в полученном на предыдущем этапе числе. В 2 603 394 цифр семь, поэтому и чёрточек рисуем тоже семь. Подписывать эти деления начинаем с 17 — ось будет обозначать ваш возраст. Когда чёрточки закончились, продолжаем писать во второй, третий и так далее ряд.

Дальше нужно расставить все цифры из 2 603 394 на координатной плоскости. Первое число 2, значит, на 17 ставим точку на 2. Второе — 6, значит, на 18 делаем отметку на 6 и так далее. Когда все цифры расставлены, соединяем точки линиями, чтобы получился график. Должно получиться что-то вроде изображённого на кадре ниже.

По графику можно определить вероятную дату вашей свадьбы. Кадр из видео © TikTok / olga_sova_21