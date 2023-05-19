Нумерология: как дата бракосочетания влияет на семейную жизнь

Все мы знаем, что брак — это ответственный шаг, который может изменить жизнь каждого человека. Кто-то выбирает дату свадьбы, исходя только из эмоциональной составляющей, а кто-то доверяется наукам, таким как нумерология. Давайте рассмотрим, как дата бракосочетания может повлиять на вашу семейную жизнь.

Что такое нумерология

Дата брака с точки зрения нумерологии. Фото © Shutterstock

Нумерология — это система, которая учитывает влияние чисел на жизнь человека. По мнению нумерологов, каждое число имеет свое значение и может влиять на нашу жизнь. Одним из методов нумерологии является поэтапное сложение всех цифр в определённой дате, пока не получится одна цифра. Подробнее об этом методе Life писал в этом материале.

Условно вы поженились 13 ноября 1969 года. Начинаем складывать: 1+3+1+1+1+9+6+9 = 31. Теперь прибавляем получившиеся 3 и 1 друг к другу. Получается 4. У каждой пары должно получиться число от одного до девяти. Дальше — проверяем, что эти цифры вообще означают.

Что в нумерологии означает дата бракосочетания

Нумерологический подход к выбору даты свадьбы: всё, что нужно знать. Фото © Shutterstock

Единица. Согласно нумерологии, люди, рождённые под цифрой один, обладают ярко выраженными лидерскими качествами. Однако заключённый в единице брак может привести к противостоянию, поскольку оба партнёра будут стремиться занять первое место. Важно научиться находить компромиссы, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Брак, заключённый под цифрой два, считается одним из самых гармоничных союзов. Пары, рождённые под этой цифрой, могут стать примером для многих других. Однако чтобы сохранить гармонию, нужно периодически проводить короткие разлуки.

Тройка может привнести в отношения дисгармонию и беспокойство. В парах, рождённых под этой цифрой, никто не хочет слышать и уступать другому. Чтобы избежать проблем, необходимо научиться усмирять свой эгоизм и интересоваться жизнью партнёра.

Нумерология и брак: как правильно выбрать дату свадьбы. Фото © Shutterstock

Четверка отвечает за саморазвитие. Эта цифра может привести к тому, что интересы супругов в браке будут направлены на достижение личных целей, а не на взаимную поддержку. Возлюбленным в семейной жизни необходимо искать точки соприкосновения и компромиссы.

Пятёрка сулит молодожёнам свежие эмоции, впечатления и увлечения. В таком браке никогда не будет скучно. Партнёры отлично чувствуют друг друга — и им не приходится прилагать усилия, чтобы нащупать точки соприкосновения. Однако важно помнить, что даже в таком гармоничном союзе людям нужно время для уединения и собственных дел.

Шестёрка — самая счастливая цифра для заключения брака. Супруги будут поддерживать друг друга во всём, что позволит им жить долгие годы во взаимопонимании и любви.

Что такое нумерология и как она поможет выбрать дату свадьбы. Фото © Shutterstock

Семёрка будет покровительствовать людям, ищущим уединения и спокойствия. Если оба супруга разделяют эти устремления, то брак будет долгим и счастливым.

Восьмёрка символизирует карьеру и достижение материального благополучия. Брак, заключённый под этой цифрой, может принести счастье тем, для кого работа является приоритетом в жизни. Супруги будут поддерживать друг друга в карьерных устремлениях, что позволит им достигать заветных целей.

Как выбрать наиболее удачную дату свадьбы: советы нумерологов. Фото © Shutterstock

Девятка означает завершение старого цикла и начало нового. Брак, заключённый под этой цифрой, может быть трудным, так как каждый из супругов стремится к личной трансформации. Однако если оба готовы к переменам и работать над отношениями, то брак может стать настоящей тихой гаванью для обоих.

Как правильно выбрать день свадьбы по нумерологии

Если вы верите в нумерологию и хотите выбрать дату свадьбы, опираясь на цифры, то нужно учесть несколько моментов:

Не стоит выбирать дату, если в сумме получается цифра 4 или 7. Они считаются не самыми удачными для заключения брака. Попробуйте подстроить торжество на дни, когда в сумме получатся цифры 2, 6, 8 или 9. Они как раз считаются наиболее удачными. Не забывайте учитывать и день недели, когда будет проходить свадьба. Некоторые из них способны значительно облегчить или усложнить будущую семейную жизнь. Важно учитывать личные предпочтения и обстоятельства. Никакая цифра не сможет заменить взаимную любовь и уважение.