Эти 5 волшебных цветов точно стоит посадить в квартире, чтобы в ней царили счастье и любовь

Иногда, чтобы дом наполнился счастьем и улыбками, надо совсем немного. Очень сильной энергетикой обладают обычные домашние цветы. Поэтому крайне важно, что именно растёт у вас на подоконнике. Некоторые растения способны забирать всю радость, а в окружающее пространство выпускать негатив. Но есть и те, что работают полностью наоборот. Какими цветами следует себя окружить, рассказала специалист по фэншуй Олеся Рунова.

1. Спатифиллум

Какие растения приносят в дом любовь и счастье? Спатифиллум, фиалки. Фото © Freepik, © Freepik / wirestock

Иначе его ещё называют "женским счастьем". Так как если такой цветок заведёт в квартире одинокая девушка, то непременно встретит своего суженого. Это одно из самых благоприятных растений, связанных с энергией семейного счастья.

2. Фиалки

Эти красивые цветы тоже весьма позитивно влияют на семейную жизнь. Именно их Рунова советует завести дома тем, кто никак не может обрести в отношениях мир и согласие. "Семьям, в которых часто ссорятся, можно посоветовать посадить фиалки. Энергия этих цветов поможет наладить отношения, принесёт любовь и гармонию", — говорит Олеся Рунова.

3, 4. Кислица и мирт

Кислица, или оксалис, и мирт, по словам эксперта, тоже способствуют обретению второй половинки. А вот семейным парам эти растения помогают найти взаимопонимание в отношениях и укрепить домашний очаг.

5. Хлорофитум

Какие цветы посадить дома, чтобы стать счастливой? Кислица, мирт и хлорофитум. Фото © Wikipedia / Hanna Zelenko, © Shutterstock

Хлорофитум наполнит ваш дом положительной энергией, а в семейную жизнь принесёт счастье и идиллию. К тому же, как утверждает специалист, этот цветок неприхотлив в уходе. Правда, одно "но" всё же есть. Для растения важно найти удачное место, иначе вместо позитивной оно будет выбрасывать отрицательную энергию, а положительная сойдёт на нет.

В беседе с "Москвой 24" эксперт по фэншуй Олеся Рунова предупреждает: чтобы у вас не возникло таких проблем, не ставьте цветок в спальне. Впрочем, это касается не только хлорофитума, но и любых других комнатных растений. Дело в том, что цветы значительно увеличивают энергию ян. Из-за своей активности она может сделать ваш сон тревожным или даже вызвать бессонницу. Для крепкого и спокойного отдыха в спальне должна преобладать пассивная энергия инь.