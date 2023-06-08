Эксперт по питанию назвал продукты, которые не стоит брать в поездку

Чтобы не испортить путешествие и не получить пищевое отравление от некоторых перекусов в дороге стоит отказаться. Речь идёт о молочных продуктах, вареных колбасах, сладких и соленых снеках. Об этом предупредил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис.

"При неправильном хранении, молочка быстро испортится и сможет привести к сильному кишечному расстройству и дисбактериозу. Если без молока никак — купите ультрапастеризованное в небольших тетрапакетах. Его можно хранить в тепле при температуре до 25 градусов в запечатанном виде, но после вскрытия упаковки молоко необходимо выпить в течение 10 часов", — рассказал Верес "Газете.ru".

Варёные колбасы и сосиски при комнатной температуре так же быстро портятся и могут спровоцировать пищевую токсикоинфекцию. Вместо них лучше взять запечённое мясо — оно хранится дольше, но в прохладном и проветриваемом месте. Солёные снеки — сухарики, чипсы, орехи, копчёные сыры вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что нарушает водно-солевой обмен. Их лучше заменить на обычные орехи без добавления специй и овощные палочки.

К опасным Верес причислил и сладости — печенье, конфеты, шоколад, которые повышают уровень глюкозы в крови и вызывают приступы голода, что влечёт переедание. Из высокобелковой пищи подойдут консервированный тунец или фасоль, а жиры можно получить из орехов. Углеводы — из фруктов и овощей, особенно с плотной кожурой.

"Они не так быстро портятся, содержат в себе полезные для организма витамины и минералы и отлично подойдут для перекуса. Также, если есть возможность взять с собой сумку-холодильник или термопакеты с замороженными хладоэлементами, ей нужно воспользоваться. В них продукты хранятся дольше, что удобно для длительных поездок", — добавил Верес.