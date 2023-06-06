Россиянам объяснили, что делать в первую очередь при отравлении

При отравлении первую помощь человеку можно оказать ещё до приезда скорой путём промывания желудка и применения адсорбентов. Об этом читателям Лайфа рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По её словам, в зависимости от типа воздействия яда на организм определяется и тактика оказания скорой помощи.

"До прибытия скорой медицинской помощи рекомендовано проведение процедуры промывания желудка бытовым методом, а именно обильный приём жидкости с последующим механическим воздействием на корень языка с целью рефлекторной провокации рвоты", — отметила она.

Для промывания желудка используется вода комнатной температуры, около 20–24 градусов. Более горячая вода может ускорить всасывание опасных веществ. Для промывания желудка можно использовать солевой раствор из расчёта две столовые ложки поваренной соли на пять литров воды или содовый раствор — одна столовая ложка соды на литр воды.

"Использовать калия перманганат (марганцовку) нежелательно, так как её нерастворённые кристаллы могут вызвать ожог слизистой. После процедуры промывания желудка можно предложить пациенту адсорбенты, например активированный уголь из расчёта одна таблетка на 10 килограммов массы тела в растолчённом виде", — указала медик.