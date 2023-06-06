В Челябинской области нашли на складах около тысячи бутылок опасного сидра
В Челябинской области было выявлено около тысячи бутылок суррогатного сидра, которым отравились жители ряда других регионов страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
"В Челябинской области на складах у шести ИП и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что вся продукция будет изъята. Соответствующие уведомления буду вручены предпринимателям во вторник, 6 июня.
Как сообщал Лайф, сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, 33 пострадали. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.
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