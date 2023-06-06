В Челябинской области нашли на складах около тысячи бутылок опасного сидра

В Челябинской области было выявлено около тысячи бутылок суррогатного сидра, которым отравились жители ряда других регионов страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

"В Челябинской области на складах у шести ИП и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок", — отметили в ведомстве.