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6 июня, 09:10

В Челябинской области нашли на складах около тысячи бутылок опасного сидра

В Челябинской области было выявлено около тысячи бутылок суррогатного сидра, которым отравились жители ряда других регионов страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

"В Челябинской области на складах у шести ИП и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок", — отметили в ведомстве.

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Там добавили, что вся продукция будет изъята. Соответствующие уведомления буду вручены предпринимателям во вторник, 6 июня.

Как сообщал Лайф, сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, 33 пострадали. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.

Из магазинов Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра"

Из магазинов Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра"

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Иван Косицын
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