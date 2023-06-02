Врач назвала болезни, которые могут вызвать мороженое и ледяные напитки

В жаркую погоду особенно популярно мороженое и ледяные напитки, но, как оказалось, они несут в себе опасность. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По её словам, резкие перепады температуры, которые выдерживает слизистая оболочка горла, приводят к болезням. Самые частые из них — фарингит (воспаление задней стенки глотки) и ларингит (воспаление слизистой оболочки гортани).

"Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин", — пояснила Кашух.

Она посоветовала есть мороженое не спеша, маленькими кусочками, чтобы не заболеть. Желательно, достав из морозилки или получив от продавца, подождать минут пять, чтобы мороженое оттаяло. А во время употребления нужно прислушиваться к организму. Если в горле ощущается дискомфорт, нужно прекратить лакомиться.

Эксперт также посоветовала запивать мороженое компотом, домашним морсом или чуть тёплым чаем, чтобы снизить перепад температуры и риск развития ОРЗ.