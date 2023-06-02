Врач назвала болезни, которые могут вызвать мороженое и ледяные напитки
Врач Кашух: Поедание мороженого в жару может вызвать воспаление горла
В жаркую погоду особенно популярно мороженое и ледяные напитки, но, как оказалось, они несут в себе опасность. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
По её словам, резкие перепады температуры, которые выдерживает слизистая оболочка горла, приводят к болезням. Самые частые из них — фарингит (воспаление задней стенки глотки) и ларингит (воспаление слизистой оболочки гортани).
"Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин", — пояснила Кашух.
Она посоветовала есть мороженое не спеша, маленькими кусочками, чтобы не заболеть. Желательно, достав из морозилки или получив от продавца, подождать минут пять, чтобы мороженое оттаяло. А во время употребления нужно прислушиваться к организму. Если в горле ощущается дискомфорт, нужно прекратить лакомиться.
Эксперт также посоветовала запивать мороженое компотом, домашним морсом или чуть тёплым чаем, чтобы снизить перепад температуры и риск развития ОРЗ.
Ранее диетолог Альбина Комиссарова порекомендовала отдавать предпочтение фруктовым сорбетам или классическому пломбиру, у которого на первом месте в составе должно быть цельное молоко или сливки. При этом хорошей альтернативой будет и домашнее мороженое.
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