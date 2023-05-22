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22 мая, 08:30

Диетолог дала советы, как выбрать наиболее полезное мороженое

Диетолог Комиссарова советует выбирать мороженое из сливок или цельного молока

Если в период зимних холодов многие забывает про мороженое, то в летнее время это лакомство всегда претендует на лидерство среди других сладостей. Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своём Telegram-канале поделилась советами по выбору холодного десерта.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтение фруктовым сорбетам или классическому пломбиру, у которого на первом месте в составе должно быть цельное молоко или сливки. При этом хорошей альтернативой будет и домашнее мороженое.

"Можно добавить свежие фрукты или ягоды в качестве топпинга, тогда понадобится меньшее количество мороженого, чтобы насладиться десертом", добавила врач.

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Побаловать себя в период летней жары можно не только мороженым. Лайф составил список летних напитков, которые не только хороши вкусом, но и полезны для вашего здоровья.

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Unsplash

Юрий Лысенко
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