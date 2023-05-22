Диетолог дала советы, как выбрать наиболее полезное мороженое

Если в период зимних холодов многие забывает про мороженое, то в летнее время это лакомство всегда претендует на лидерство среди других сладостей. Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своём Telegram-канале поделилась советами по выбору холодного десерта.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтение фруктовым сорбетам или классическому пломбиру, у которого на первом месте в составе должно быть цельное молоко или сливки. При этом хорошей альтернативой будет и домашнее мороженое.

"Можно добавить свежие фрукты или ягоды в качестве топпинга, тогда понадобится меньшее количество мороженого, чтобы насладиться десертом", — добавила врач.