5 полезных для здоровья летних напитков, которые лучше всего охлаждают в жару
Манифест лета — отказаться от сладкой газировки! Вместо этого изучаем и пробуем рецепты лучших освежающих напитков в жару.
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Лето — время, когда организму необходимо много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс в организме и охлаждаться в жару. Предлагаем пять освежающих напитков, которые помогут сохранить прохладу в горячие деньки. Вкусно и полезно!
Как приготовить домашний лимонад
5 лучших напитков для охлаждения в жару. Фото © Freepik / chandlervid85
Лимонад — классический летний напиток, который известен своим освежающим вкусом и охлаждающим эффектом. Для его приготовления понадобится:
- 6 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока.
- 1/2 стакана сахара.
- 4 стакана воды.
- Лёд.
Смешайте лимонный сок и сахар в большом кувшине. Добавьте воду и перемешайте до полного растворения сахара. Разместите лёд и подайте.
Рецепт вкусного мятного чая
Лимонад, мятный чай и другие: какие напитки помогут не умереть в жару. Фото © Freepik / 8photo
Если вы хотите насладиться прохладительным напитком в жару, попробуйте приготовить мятный чай. Этот великолепный напиток не только охладит вас, но и зарядит энергией на весь день. Для приготовления понадобится:
- 4 стакана воды.
- 4 чайные ложки чёрного чая.
- 1/2 стакана свежей мяты.
- Лёд.
Сварите чёрный чай и дайте ему остыть. Добавьте свежую мятную веточку и оставьте на 10 минут. Уберите растение, добавьте лёд и разлейте по чашкам.
Охлаждающий коктейль — простой рецепт
Охладительные напитки для лета: рецепты и советы. Фото © Freepik
Вариант для гурманов или тех, кто любит что-то чуть сложнее воды с чем-то внутри. Для приготовления такого охлаждающего коктейля понадобится:
- 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока.
- 1/2 стакана ананасового сока.
- 1/2 стакана кокосового молока.
- Лёд.
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавьте лёд и смешайте ещё раз. Украшайте напиток по желанию и пейте.
Спасение от жары — вода с лимоном и огурцами
Напитки, которые помогут бороться с жаждой в жару. Фото © Shutterstock
Вода с лимоном и огурцами — настоящий спаситель в жаркое время года. Она не только утоляет жажду, но и помогает охладить организм. Лимон придаёт воде свежий вкус, а также является естественным источником витамина С. Огурцы, в свою очередь, содержат множество полезных веществ, таких как калий, магний, кальций и многие другие. Для приготовления напитка понадобится:
- 1 литр воды.
- 1 свежий огурец, нарезанный кружочками.
- 1 лимон, нарезанный кружочками.
- Лёд.
Добавьте огуречные и лимонные кружочки в кувшин с водой, лёд и перемешайте. Дайте настояться около часа. Наслаждайтесь вкусом!
Как приготовить смузи с клубникой и бананом
Вкусные и полезные напитки для летнего меню. Фото © Freepik / chandlervid85
Отличный способ получить порцию витаминов и охладиться в жару. Для приготовления смузи с клубникой и бананом понадобится:
- 1 замороженный банан.
- 1 стакан замороженной клубники.
- 1 стакан кокосового молока.
- Лёд.
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавьте лёд и смешайте ещё раз. Всё готово — подавайте.
Теперь, когда вы знаете пять отличных способов охладиться в жару, остаётся только пожелать вам комфортного и вкусного лета!