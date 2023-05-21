5 полезных для здоровья летних напитков, которые лучше всего охлаждают в жару

Лето — время, когда организму необходимо много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс в организме и охлаждаться в жару. Предлагаем пять освежающих напитков, которые помогут сохранить прохладу в горячие деньки. Вкусно и полезно!

Как приготовить домашний лимонад

5 лучших напитков для охлаждения в жару. Фото © Freepik / chandlervid85

Лимонад — классический летний напиток, который известен своим освежающим вкусом и охлаждающим эффектом. Для его приготовления понадобится: 6 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока.

1/2 стакана сахара.

4 стакана воды.

Лёд. Смешайте лимонный сок и сахар в большом кувшине. Добавьте воду и перемешайте до полного растворения сахара. Разместите лёд и подайте.

Рецепт вкусного мятного чая

Лимонад, мятный чай и другие: какие напитки помогут не умереть в жару. Фото © Freepik / 8photo

Если вы хотите насладиться прохладительным напитком в жару, попробуйте приготовить мятный чай. Этот великолепный напиток не только охладит вас, но и зарядит энергией на весь день. Для приготовления понадобится: 4 стакана воды.

4 чайные ложки чёрного чая.

1/2 стакана свежей мяты.

Лёд. Сварите чёрный чай и дайте ему остыть. Добавьте свежую мятную веточку и оставьте на 10 минут. Уберите растение, добавьте лёд и разлейте по чашкам.

Охлаждающий коктейль — простой рецепт

Охладительные напитки для лета: рецепты и советы. Фото © Freepik

Вариант для гурманов или тех, кто любит что-то чуть сложнее воды с чем-то внутри. Для приготовления такого охлаждающего коктейля понадобится: 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока.

1/2 стакана ананасового сока.

1/2 стакана кокосового молока.

Лёд. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавьте лёд и смешайте ещё раз. Украшайте напиток по желанию и пейте.

Спасение от жары — вода с лимоном и огурцами

Напитки, которые помогут бороться с жаждой в жару. Фото © Shutterstock

Вода с лимоном и огурцами — настоящий спаситель в жаркое время года. Она не только утоляет жажду, но и помогает охладить организм. Лимон придаёт воде свежий вкус, а также является естественным источником витамина С. Огурцы, в свою очередь, содержат множество полезных веществ, таких как калий, магний, кальций и многие другие. Для приготовления напитка понадобится: 1 литр воды.

1 свежий огурец, нарезанный кружочками.

1 лимон, нарезанный кружочками.

Лёд. Добавьте огуречные и лимонные кружочки в кувшин с водой, лёд и перемешайте. Дайте настояться около часа. Наслаждайтесь вкусом!

Как приготовить смузи с клубникой и бананом

Вкусные и полезные напитки для летнего меню. Фото © Freepik / chandlervid85

Отличный способ получить порцию витаминов и охладиться в жару. Для приготовления смузи с клубникой и бананом понадобится: 1 замороженный банан.

1 стакан замороженной клубники.

1 стакан кокосового молока.

Лёд. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавьте лёд и смешайте ещё раз. Всё готово — подавайте.