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8 апреля, 13:00

10 удивительно странных кулинарных сочетаний, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы

На вкус и цвет товарищей нет... Это, конечно, правда. Но у героев подборки ниже этих товарищей, должно быть, ещё меньше. Ведь их кулинарные пристрастия не поддаются логике. Впрочем, надо пробовать!

"Одна из моих бабушек любила засовывать несколько палочек претцелей в банан. Соль и хруст с бананом — удивительное сочетание текстуры и вкуса. Она называла это "бананы с костями",EffyewMoney.

"Хот-дог по-сиэтлски — моя страсть. Короче говоря, это хот-дог со сливочным сыром и карамелизованным луком сверху", — giggles.

Бананы с костями и другие странные сочетания. Фото © shutterstock

Бананы с костями и другие странные сочетания. Фото © shutterstock

"Когда я готовлю вафли, я люблю добавлять арахисовое масло и сироп. Каждый раз, когда об этом узнают, на меня смотрят, как на сумасшедшего", — Daillestemcee.

"У меня никаких таких предпочтений нет, но вот друг просто обожает яичницу с клубничным вареньем", — Temporary-Patient-47.

Кулинарные эксперименты: кто ищет новые вкусы и какие необычные сочетания уже придумали? Фото © Shutterstock

Кулинарные эксперименты: кто ищет новые вкусы и какие необычные сочетания уже придумали? Фото © Shutterstock

"Не я, но мой муж регулярно делает бутерброд с арахисовым маслом и луком…", — Pheresis.

"Один из интересных вариантов сочетания, который можно увидеть в США, заключается в том, чтобы обмакнуть картофельные ломтики в шоколадный коктейль. Однако не все люди любят такое сочетание вкусов", tohara1995.

Десять самых необычных кулинарных сочетаний, которые стоит попробовать. Фото © Shutterstock

Десять самых необычных кулинарных сочетаний, которые стоит попробовать. Фото © Shutterstock

"Тёплое молоко с перцем и корицей. Я просто обожаю это!" SCastleRelics.

"Я кладу мёд на жареную курицу. Научился этому у своего отца. Каждый, кто это видит, удивляется, но это чертовски вкусно", — RevaniteN7.

Десять странных кулинарных сочетаний, которые звучат несовместимо, но на самом деле того стоят. Фото © Shutterstock

Десять странных кулинарных сочетаний, которые звучат несовместимо, но на самом деле того стоят. Фото © Shutterstock

"Я в восторге от бутербродов с арахисовым маслом и солёными огурчиками. P. S.: Определённо попробую некоторые из этих вариантов, которые вы тут написали", — Bo-ohw_O_Wo-er.

"Бутерброд с арахисовым маслом, беконом, помидорами и луком. Мой папа всегда их делал, а теперь и я не могу слезть с этой вкуснятины…", — noodsie.

Но иногда кулинарные эксперименты не заканчиваются ничем хорошим: недавно Лайф писал о главных ошибках, из-за которых готовить вкусно не получится никогда.

7 кулинарных советов, которые не только вам не помогут, но и навредят

7 кулинарных советов, которые не только вам не помогут, но и навредят

Обложка ©

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Сергей Трофимов
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