Милохин пожалел о потерянной связи с Россией и раскрыл причину своего безденежья
Милохин признался, что зря потерял коннект с Россией
Блогер Даня Милохин заявил, что зря потерял коннект с Россией. Такое признание он сделал в новом выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1".
"Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев — продюсер Милохина. — прим. Лайфа): "Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь всё. Ты начал с России". Я забил. Не стал его слушать", — поделился блогер.
Милохин также объяснил причину безденежья, о котором он говорил ранее. По словам блогера, он бросил Первый канал и пел песни про него. Теперь же, после этой выходки, люди боятся работать с музыкантом. При этом у Милохина есть заработок: халтурки в виде выступлений на детских праздниках в Дубае блогеру подкидывает его друг и предприниматель Никита Ефремов.
"Он продал меня уже на два корпоратива", — отметил Милохин.
Напомним, после отъезда в США финансовое положение Дани Милохина кардинально изменилось. В новой стране он не раз разочаровывал своих фанатов: хвастался маникюром и волосами в цветах флага Украины, а во время стрима с блогером Артуром Бабичем спел гимн Незалежной. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призвала направить его средства на помощь бойцам СВО.