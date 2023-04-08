Милохин пожалел о потерянной связи с Россией и раскрыл причину своего безденежья

Блогер Даня Милохин заявил, что зря потерял коннект с Россией. Такое признание он сделал в новом выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1".

"Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев — продюсер Милохина. — прим. Лайфа): "Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь всё. Ты начал с России". Я забил. Не стал его слушать", — поделился блогер.

Милохин также объяснил причину безденежья, о котором он говорил ранее. По словам блогера, он бросил Первый канал и пел песни про него. Теперь же, после этой выходки, люди боятся работать с музыкантом. При этом у Милохина есть заработок: халтурки в виде выступлений на детских праздниках в Дубае блогеру подкидывает его друг и предприниматель Никита Ефремов.