Отец Милохина рассказал о травмах сына после ДТП в Таиланде

Блогер Даня Милохин, попавший в аварию в Таиланде, отделался царапинами. Об этом рассказал его отец Вячеслав в беседе с телеканалом "360".

"Отделался царапинами и лёгким испугом", — рассказал мужчина о состоянии сына.

Вячеслав добавил, что Даня пройдёт процесс восстановления после аварии в Таиланде.