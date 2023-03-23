Отец Милохина рассказал о травмах сына после ДТП в Таиланде
Отец Дани Милохина рассказал, что блогер отделался царапинами и лёгким испугом в ДТП в Таиланде
Блогер Даня Милохин, попавший в аварию в Таиланде, отделался царапинами. Об этом рассказал его отец Вячеслав в беседе с телеканалом "360".
"Отделался царапинами и лёгким испугом", — рассказал мужчина о состоянии сына.
Вячеслав добавил, что Даня пройдёт процесс восстановления после аварии в Таиланде.
Напомним, ранее сообщалось, что Милохин попал в ДТП на тайском острове Пхукет. Столкновение скутера, на котором ехал блогер, и машины произошло на дороге около пляжа Банг Тао.
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ТАСС / Гавриил Григоров