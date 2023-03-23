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23 марта, 14:32

Отец Милохина рассказал о травмах сына после ДТП в Таиланде

Отец Дани Милохина рассказал, что блогер отделался царапинами и лёгким испугом в ДТП в Таиланде

Блогер Даня Милохин, попавший в аварию в Таиланде, отделался царапинами. Об этом рассказал его отец Вячеслав в беседе с телеканалом "360".

"Отделался царапинами и лёгким испугом", — рассказал мужчина о состоянии сына.

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Вячеслав добавил, что Даня пройдёт процесс восстановления после аварии в Таиланде.

Напомним, ранее сообщалось, что Милохин попал в ДТП на тайском острове Пхукет. Столкновение скутера, на котором ехал блогер, и машины произошло на дороге около пляжа Банг Тао.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Никита Никонов
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