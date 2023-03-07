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6 марта, 21:47

Хочет быть примером: Брат Милохина решил заработать первый миллион на ринге

Брат Милохина решил заработать первый миллион на участии в боях и на астрологии

Помочь тиктокеру Дане Милохину решить финансовые проблемы вызвался его брат Илья. Деньги он планирует заработать на спортивных состязаниях или астрологии, рассказал молодой человек в беседе с Лайфом.

Брат Дани Милохина Илья рассказал, что хочет заработать первый миллион в спорте. Видео © LIFE

По словам Ильи Милохина, в этом году астролог напророчил ему первый миллион. Сейчас большую часть времени он уделяет спорту, а астрологию оставил позади. Недавно парень переехал из Анапы в Воскресенск, где его тепло встретили друзья и помогли обосноваться. При этом Илья не исключает и карьеры блогера.

"Брата, конечно, хочется поддержать, но пока нет возможности. Я сейчас пытаюсь реализоваться и уже найти какой-то коннект", — поделился молодой человек.

Брат Милохина предлагал тиктокеру помочь получить квартиру от государства

Брат Милохина предлагал тиктокеру помочь получить квартиру от государства

Парень также рассказал, что решил попробовать себя в спорте, он считает, что это даст новый толчок к развитию в карьере. Илья отметил, что открыт к новым предложениям и ждёт, что ему предоставит медиарынок. Кроме того, он озвучил, какие деньги тратит и зарабатывает в месяц. По его словам, это сто тысяч рублей. А самая дорогая покупка, которую он совершил, — это iPhone. Также молодой человек подчеркнул, что он не хочет быть просто блогером, его цель — стать примером для молодёжи.

Лайф напоминает, что финансовое положение Дани Милохина кардинально изменилось после отъезда в США. Кроме того, в новой стране тиктокер не раз разочаровывал своих фанатов: хвастался маникюром и волосами в цветах флага Украины, а во время стрима с блогером Артуром Бабичем спел гимн Незалежной.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Юлия Коновалова
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