Хочет быть примером: Брат Милохина решил заработать первый миллион на ринге
Брат Милохина решил заработать первый миллион на участии в боях и на астрологии
Помочь тиктокеру Дане Милохину решить финансовые проблемы вызвался его брат Илья. Деньги он планирует заработать на спортивных состязаниях или астрологии, рассказал молодой человек в беседе с Лайфом.
Брат Дани Милохина Илья рассказал, что хочет заработать первый миллион в спорте. Видео © LIFE
По словам Ильи Милохина, в этом году астролог напророчил ему первый миллион. Сейчас большую часть времени он уделяет спорту, а астрологию оставил позади. Недавно парень переехал из Анапы в Воскресенск, где его тепло встретили друзья и помогли обосноваться. При этом Илья не исключает и карьеры блогера.
"Брата, конечно, хочется поддержать, но пока нет возможности. Я сейчас пытаюсь реализоваться и уже найти какой-то коннект", — поделился молодой человек.
Парень также рассказал, что решил попробовать себя в спорте, он считает, что это даст новый толчок к развитию в карьере. Илья отметил, что открыт к новым предложениям и ждёт, что ему предоставит медиарынок. Кроме того, он озвучил, какие деньги тратит и зарабатывает в месяц. По его словам, это сто тысяч рублей. А самая дорогая покупка, которую он совершил, — это iPhone. Также молодой человек подчеркнул, что он не хочет быть просто блогером, его цель — стать примером для молодёжи.
Лайф напоминает, что финансовое положение Дани Милохина кардинально изменилось после отъезда в США. Кроме того, в новой стране тиктокер не раз разочаровывал своих фанатов: хвастался маникюром и волосами в цветах флага Украины, а во время стрима с блогером Артуром Бабичем спел гимн Незалежной.
Кадр из видео LIFE