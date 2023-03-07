Хочет быть примером: Брат Милохина решил заработать первый миллион на ринге

Помочь тиктокеру Дане Милохину решить финансовые проблемы вызвался его брат Илья. Деньги он планирует заработать на спортивных состязаниях или астрологии, рассказал молодой человек в беседе с Лайфом.

Брат Дани Милохина Илья рассказал, что хочет заработать первый миллион в спорте. Видео © LIFE

По словам Ильи Милохина, в этом году астролог напророчил ему первый миллион. Сейчас большую часть времени он уделяет спорту, а астрологию оставил позади. Недавно парень переехал из Анапы в Воскресенск, где его тепло встретили друзья и помогли обосноваться. При этом Илья не исключает и карьеры блогера.

"Брата, конечно, хочется поддержать, но пока нет возможности. Я сейчас пытаюсь реализоваться и уже найти какой-то коннект", — поделился молодой человек.