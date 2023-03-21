Кондитер рассказал, как "полезные" десерты могут навредить фигуре

Многие люди по-настоящему следят за фигурой и стараются правильно питаться. Однако отказаться полностью от сладкого крайне сложно. В таком случае на помощь могут прийти так называемые ПП-десерты. Правда и они далеко не всегда полезны для фигуры человека. Об этом Лайфу рассказал кондитер, специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран.

"Всё зависит от состава этих ПП десертов, так как недобросовестные производители могут в эти продукты добавлять те же трансжиры, маргарин, спреды. В составе могут быть красители, идентичные натуральным, ароматизаторы, концентраты и свободные сахара в большом количестве. Всё зависит от добросовестности производителя. Поэтому нужно обращать внимание на состав десерта и срок годности — натуральный продукт не может храниться долго", — заметил Дюран.

Навредить "полезные" десерты могут и за счёт высокой калорийности продуктов, которые входят в их состав. Например, орехи, сахарозаменитили, или прошедшие термическую обработку фрукты. Ошибочно полагать, что подобные угощения содержат минимальное количество калорий, а потому их якобы можно употреблять целый день.

Кондитер Дмитрий Дюран. Фото предосталвено Лайфу

"Например, вы решили отказаться от магазинных десертов, так как их состав далёк от вашего понимания правильного питания и увлеклись выпечкой дома. Да, состав ваших сладостей будет максимально правильным, и возможно вы даже будете класть вместо сахара сахарозаменитель "0 калорий" для спорт-питания, но даже такие сладости нужно учитывать в ежедневном калораже, чтобы избежать набора веса", — подытожил специалист.