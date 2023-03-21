Врач назвала запретные сочетания продуктов для тех, кто хочет быстро похудеть

Некоторые сочетания продуктов следует убрать из рациона, если есть цель как можно быстрее избавиться от лишнего веса. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Это мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом и употребление десерта после обеда и ужина", — сказала врач в разговоре с "Российской газетой".

При этом Кореневич пояснила, что все эти продукты можно есть без вреда для фигуры, но отдельно и контролируя размер порций. Специалист напомнила, что лишний вес — основная причина массы заболеваний. В 80% случаев пациентами кардиологов являются люди с ожирением. Это объясняется тем, что избыточный жир связан с повышенной нагрузкой на сердце и сосуды. Помимо того, ожирение крайне негативно воздействует на печень, заставляя её вырабатывать плохой холестерин (ХЛНП), который засоряет сосуды изнутри, заключила Кореневич.