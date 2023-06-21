Психолог назвала 4 привычки, которые разрушают жизнь день за днём

Привычка — то, что мы делаем изо дня в день, иногда совершенно того не замечая. При этом некоторые ритуалы критически опасны для ментального здоровья. Подробнее об этом рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог Екатерина Горькова.

Одна из них — привычка везде искать негатив. Если мы неверно оцениваем свои действия и эмоции, то уже заранее видим плохую концовку. Такому человеку свойственно предполагать самое худшее — это очень разрушает самооценку.

"Ещё одна вредная привычка — ругать себя за что-то не доведённое до конца. Бабушки и мамы учили: сделай дело — гуляй смело. Но на самом деле, человек устроен сложнее и не всем дано усидеть за кропотливой работой или просто за каким-то занятием дольше получаса. Особенно если оно не нравится", — сказала Горькова.

И если вы постоянно заставляете себя завершить дело во что бы то ни стало, это негативно отражается на психике. Такая привычка буквально запрещает организму вырабатывать гормон удовольствия дофамин.

Также не стоит копить в себе недовольство всем происходящим вокруг. Психолог заметила, что, если бы каждый раз нас за это щипали, мы бы поняли, как часто мы сами превращаем незначительные вещи в трагедию. Четвёртая в списке Горьковой — привычка "проглатывать" обиду и всеми силами скрывать эмоции на публике. Психолог считает это самой опасной чертой. Дело в том, что тогда негатив и сомнения копятся внутри, превращаясь в ком из нервов и тревоги. Его распутать самостоятельно почти невозможно, а вот создать — очень легко, заключила она. Плакать по любому поводу не нужно, но и держать сильные эмоции нельзя, особенно гнев и огорчение, подчеркнула врач.