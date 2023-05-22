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22 мая, 11:15

Названа распространённая привычка, которая напрочь прогоняет сон

Учёные: Переживания из-за оставшегося времени для сна вызывают бессонницу

Постоянное наблюдение за оставшимся для сна временем вызывает бессонницу, выяснили учёные из Университета Индианы в США. Их исследование, в котором приняли участие почти пять тысяч пациентов, опубликовано в журнале The Primary Care Companion for CNS Disorders.

Подчёркивается, что все из них имеют проблемы с бессонницей и в ходе работы вели дневники, описывая свои привычки и сон. Оказалось, что стресс от наблюдения за оставшимся временем для отдыха затруднял процесс засыпания и провоцировал их принимать снотворные препараты, что не помогало бороться с проблемой.

Вывод учёных прост: чтобы не иметь проблем со сном, достаточно "выбросить умные часы, убрать телефон, чтобы просто не проверять время". Такое поведенческое вмешательство облегчит засыпание. Всего, по их данным, бессонницей страдают от 4% до 22% взрослых людей и связана она может быть не только с психологией, но и долгосрочными проблемами вроде сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии.

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Матвей Константинов
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