Россиянам рассказали, как побороть зависимость от чтения новостей

Побороть думскроллинг — привычку к бесконтрольному отслеживанию новостей — поможет чтение информационных материалов только на одном или двух проверенных ресурсах. Об этом рассказала клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина. В связи с вооружённым мятежём ЧВК "Вагнер", который сегодня заставил думскроллить миллионы россиян, специалист рассказала и о других эффективных способах обезопасить себя от тревоги.

Прежде всего эксперт советует максимально оградить себя от новостей. Так, можно взять за правило потреблять информацию в строго определённое время — к примеру, два раза в день по 20 минут утром и вечером. Также психолог рекомендовала сообщить друзьям и близким, что есть ряд новостных поводов, обсуждение которых находится под запретом. Вместе с тем нельзя вступать в дебаты в комментариях под новостями, даже при стопроцентной уверенности в своей правоте.

"Финальный совет: выберите один-два ресурса, которым вы доверяете больше всего, и читайте новости только из них. Так вы не будете распыляться на большое количество информации, часть которой может быть неправдивой, но вызывающей тревогу, и ограничите инфопоток", — сказала Кузьмина порталу Psychologies.ru.

В заключении психолог подчеркнула, что привычка постоянно читать новости серьёзно подрывает психическое здоровье. В частности, у людей зашкаливает уровень тревоги, появляется стресс и депрессия.