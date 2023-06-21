Как по селфи распознать у человека психическое расстройство

21 июня отмечается День селфи. Привычка фотографировать себя может быть проявлением нарциссизма, но в то же время и просто трендом. Всё зависит от мотивации и частоты создания таких фотографий, сообщил РИАМО разработчик теории адаптивного интеллекта, психолог Валерий Гут.

"Если человек делает селфи для самовыражения, общения и участия в социальных трендах, это может быть просто трендом. Однако если человек постоянно делает селфи и стремится к идеальному изображению себя, это может указывать на нарциссические черты личности", — объясняет эксперт.

Гут отметил, что первое селфи было сделано ещё в мультике "Ну погоди!". В одной из серий волк нашёл фотоаппарат и фотографировал сам себя. В начале нулевых история с селфи только зарождалась, никто и не думал, что для кого-то это станет любимым занятием. Сегодня ежедневно селфи делают порядка 100 млн человек — все эти люди не могут быть нарциссами, подчёркивает психолог.

"В 2008 году исследователи Лаура Баффарди и Кейт Кэмпбелл изучали связь между селфи и нарциссизмом. Они опубликовали статью "Нарциссизм и социальные сети" в научном журнале, в которой утверждали, что люди, часто делающие селфи, склонны к нарциссическому расстройству. Однако впоследствии многие учёные не смогли подтвердить прямую связь между этими явлениями и опровергли данную теорию", — рассказал Гут.

Селфи может быть признаком психического расстройства, если человек выкладывает по 5–6 таких фото ежедневно. Маниакальное желание постоянно публиковать селфи американская психиатрическая ассоциация относит к расстройству, которое уже получило название "селфит".

"Если человек делает селфи от случая к случаю, совершенно не обязательно, что это характеризует его, как нарцисса", — резюмировал специалист.