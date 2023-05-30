Родителям рассказали, как распознать нарцисса в ребёнке

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — официально признанное психическое заболевание, причём оно может передаваться "по наследству". В беседе с Лайфом психолог Иляна Копылова объяснила, что страдающие от него взрослые сами не замечают, как передают это чаду.

По её словам, есть несколько факторов развития нарциссизма у детей: ранняя оценка его действий, излишнее восхищение малыми заслугами, дефицит любви, холодность родителя, а также наследственность. Из-за травмированности психики нарциссы ощущают собственную грандиозность, а чувства зависти, вины или стыда предпочитают подавлять. Если не лечить НРЛ, предупредила психолог, из ребёнка может вырасти абьюзер, то есть человек, склонный к попыткам подавлять других.

"Внутренняя пустота толкает человека проявлять злость и агрессию. Объектом выплеска негативных эмоций становятся близкие или зависимые люди (жена, подчинённые)", — добавила собеседница.

Среди признаков НРЛ психолог выделила потребность в положительной оценке, мечты о безграничной власти, недостаток эмпатии, уважения, веру в свою привилегированность, зависть к чужим достижениям, перфекционизм, а также эксплуатацию близких. Нарциссичный ребёнок нуждается в "толпе", на фоне которой он будет выделяться, а её отсутствие оборачивается многочисленными комплексами.

Причём нарциссизм трудно поддаётся коррекции, из-за чего родителям важно понимать, что творится с их ребёнком и как с ним общаться. Так, советует Копылова, из-за гипертрофированности чувства вины главное — поддерживать спокойное общение, не проявлять агрессию, а также сдержанно пресекать плохое поведение. Не стоит упрекать чадо напрямую, используя фразы вроде "Ты плохой" или "Как тебе не стыдно".

Нельзя молчать. Возьмите в привычку проговаривать ощущения, которые вы замечаете у ребенка: "Хочешь побыть один?", "Ты устал?", "Тебе хочется уйти?". Не стоит манипулировать его решениями. Хвалите за очевидные достижения. Чаще говорите о своей любви и проявляйте заинтересованность его увлечениями. Нарциссическая рана должна быть чем-то заполнена Иляна Копылова психолог

Так, нарциссичному ребёнку важно найти какое-нибудь любимое занятие вроде серьёзного хобби, что поможет заполнить внутреннюю пустоту и добиться желанного признания. В обратном случае, предупредила специалист, человек будет обращаться к "подручным средствам" — вредным привычкам, азартным увлечениям и частой смене партнёров.