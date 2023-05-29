Названы причины, по которым миллениалы не спешат заводить детей

У России непростая демографическая ситуация. Вопрос рождаемости — один из наиболее острых для нашей страны. Для нашего общества характерно очень высокое внимание к детям. Бытует мнение, что семья, в которой нет детей, семьёй и не является. В РИА ФАН побеседовали на эту тему с перинатальным психологом, экспертом по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидией Кутузовой и узнали, насколько корректно такое утверждение с юридической и психологической точек зрения.

Лидия обратила внимание на то, что если обратиться к юридической стороне вопроса, то Семейный кодекс РФ определяет семью как круг лиц, которые связаны между собой определёнными правами и обязанностями, вытекающими из заключённого брака, родственных связей, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание.

"Как видим из формулировки нашего законодательства, если мужчина и женщина вступают в брак, это уже можно назвать семьёй. Наличие либо отсутствие детей на этот статус не влияет", — сделала вывод Кутузова.

Люди поколения Y, или миллениалы, — так называют родившихся с 1981-го по 1996 год — достаточно амбициозны и свободолюбивы, а потому не спешат заводить детей, объяснила психолог.

Психолог указала на то, что старшее поколение часто обвиняет молодёжь в эгоизме из-за нежелания заводить детей. И людей старшего поколения можно понять. Однако у миллениалов своё отношение к этому вопросу. Как правило, они понимают, насколько ответственным и ресурсозатратным является родительство.

Кроме того, представители поколения Y очень внимательно выбирают и партнёра, с которым будут строить семью, сказала психолог. А когда найдут подходящего, то уделяют ему максимум внимания. Исходя из этого, можно заключить, что для миллениалов семья без детей абсолютно полноценна, акцент в ней сделан на прочность отношений супругов.

Психологи же, и в частности сама Лидия, говорят, что желание завести ребёнка должно быть обоюдным, твёрдым и ни в коем случае не принятым под давлением.

"Как видим, с нескольких точек зрения вопрос: "Семья без детей — семья ли?" — утвердителен. Причины, по которым нынешнее поколение потенциальных родителей не хочет или не решается заводить детей, многочисленны. Кто-то видит своё предназначение в карьере, другим хорошо вдвоём и нет потребности в детях, третьи здраво взвешивают, какая ответственность на них ляжет в случае родительства, понимают, что не выдержат её, и не хотят портить ребёнку жизнь", — резюмировала она.