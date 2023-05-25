"Быть родителем - счастье!": Мать десятерых детей из Бурятии получила почётное звание "Мать-героиня"

Мать десятерых детей из Бурятии жительница Закаменского района Людмила Бадмаева получила госнаграду из рук президента России Владимира Путина: в одном из залов Кремля глава государства вручил почётное звание "Матери-героини" первым семи россиянкам. Сибирячка рассказала, что была приятно удивлена, когда ей сообщили о предстоящем событии.

"Это было очень волнующе. Но потом, когда я вошла в Кремль, эти эмоции поутихли. Всё оказалось не так страшно, как предполагала. Я была восхищена происходящим!" — рассказала Людмила сайту kp.ru.

Людмила и её супруг и сами из многодетных семей. Поженились, когда было 20 и 19 лет. Через 2 года у них появился первенец. Сейчас в семье десять ребятишек — по пятеро мальчиков и девочек, младшей 2 годика. Глава семьи — ветеран боевых действий в Чечне, участвовал в спецоперации на Украине. Людмила занимается домом и воспитанием детей. За награждением домашние следили по телевизору, рассказала многодетная мама. Она призналась, что счастлива быть родительницей, хоть и бывают сложные периоды.

"Быть родителями — это счастье! Дети учат нас радоваться мелочам, быть более искренними, добрыми. В кругу своей семьи я забываю о каких-то проблемах. Конечно, живём не без трудностей. Сложно, когда дети болеют и по очереди сваливаются с температурой. И каждому нужно внимание, забота! Но в целом справляемся!" — поделилась Людмила.