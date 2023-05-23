Путин торжественно вручил госнаграды Слуцкому, Зорькину и жене Кадырова

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. В торжественной церемонии приняли участие более 30 человек, в том числе участники СВО.

Путин провёл церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Видео © Кремль. Новости

Глава государства отметил деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер. Так, например, золотые звёзды Героев России получили космонавт Пётр Дубров и доброволец, замкомандира второго отряда "Барс" из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов. Медалью "За отвагу" он наградил бойца батальона "Спарта" из Запорожской области Александра Евстифеева, главу администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергея Поволоцкого — медалью "За спасение погибавших", капитана спецназа Росгвардии Дмитрия Распутикова — орденом Мужества.

"Отдаём должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах", — отметил глава государства.

Также ордена Святого апостола Андрея Первозванного удостоены председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры республики Минтимер Шаймиев.

"От чёткой, слаженной работы различных ветвей и уровней власти напрямую зависит качество жизни наших граждан. Я хочу поблагодарить всех коллег, кто с полной самоотдачей трудится на этом важнейшем для страны поприще — на государственной службе", — подчеркнул Путин.

Вместе с тем Путин поприветствовал многодетных мам: Людмилу Бадмаеву из Бурятии и жену главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни Кадырову. Женщины, воспитывающие по 10 и 14 детей, удостоены звания "Мать-героиня". Кроме того, космонавт Олег Новицкий и глава ЛДПР, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III. Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоены худрук московского джазового оркестра Игорь Бутман и президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.