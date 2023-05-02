Дирижёра Гергиева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Обложка © VK / Валерий Гергиев
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя, директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, награда 70-летнему Валерию Абисаловичу присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусство, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее Гергиев заявил, что проблемы есть у тех, кто пытается остановить русскую музыку. По словам дирижёра, она не имеет границ, ведь в её основе лежит национальный характер.