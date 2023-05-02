КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 10:46

Дирижёра Гергиева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/valery.gergiev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Гергиев</a></p>

Обложка © VK / Валерий Гергиев

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя, директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, награда 70-летнему Валерию Абисаловичу присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусство, многолетнюю плодотворную деятельность.

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Ранее Гергиев заявил, что проблемы есть у тех, кто пытается остановить русскую музыку. По словам дирижёра, она не имеет границ, ведь в её основе лежит национальный характер.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Валерий Гергиев
  • Политика России
  • Политика
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров