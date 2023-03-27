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27 марта, 15:25

Дирижёр Гергиев заявил, что проблемы есть у тех, кто пытается остановить русскую музыку

Русская музыка не сталкивается с проблемами, наоборот, трудности испытывают те, кто считает, что может отменить её. Об этом заявил известный отечественный дирижёр Валерий Гергиев.

"Я не переживаю за русских композиторов, я абсолютно не переживаю за русскую музыку. С проблемами сталкивается не русская музыка, а люди, которые полагают, что могут остановить русскую музыку", — приводит РИА "Новости" слова маэстро.

По словам Гергиева, русская музыка не имеет границ, потому что в её основе лежит национальный характер. При этом музыка не может принадлежать какой-то отдельной нации, она является достоянием всего мира. Отметим, что в настоящее время Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра находятся на гастролях в Китае. Там они проведут концерты, посвящённые Сергею Прокофьеву, Петру Чайковскому и другим именитым русским композиторам.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что история всё расставит на свои места, говоря об отмене на Западе произведений великих русских писателей, художников и других деятелей искусства.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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